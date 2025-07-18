Ожидается рост уровня использования транспортных коридоров в Азербайджане во время «Формулы-1»

БАКУ/Trend/ - В 2025 году прогнозируется рост уровня использования транспортных коридоров в Азербайджане во время соревнований «Формулы-1» еще на 30%.

Об этом журналистам в рамках медиа-тура по паддоку Гран-при Азербайджана 2025 сообщил менеджер строительного отдела компании Baku City Circuit Operations Сюбхан Манафзаде, передает Trend.

Он напомнил, что с 2023 года были внедрены нововведения — в дни гонок основные дороги частично остаются открытыми в определённые часы.

«В 2024 году количество транспортных коридоров увеличилось с двух до пяти. При этом число водителей, использующих эти коридоры, выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом», — отметил представитель Baku City Circuit.

Добавим, что Гран-при Азербайджана состоится с 19 по 21 сентября 2025 года.

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