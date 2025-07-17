Счетная палата Азербайджана демонстрирует высокий уровень профессионализма — представитель SAI Russia

БАКУ /Trend/ — Цели устойчивого развития, включая экологические вопросы, развитие инфраструктуры, общества и внедрение новых технологий, лежат в основе деятельности высших органов государственного аудита.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам заявила Светлана Орлова, представитель SAI Russia, в кулуарах 62-го заседания правления ASOSAI, проходящего в Баку.

"Профессионализм Счетной палаты Азербайджана очевиден - они активно участвуют в международных мероприятиях, таких как форум в Казани, Исламский форум, а также крупный круглый стол по вопросам государственного аудита. Мы работаем в рамках международной организации INTOSAI, в которую входят более 188 стран", - подчеркнула Орлова.

Она также отметила важность развития государственного аудита на региональном и муниципальном уровнях, напомнив, что именно через эти звенья реализуются ключевые инициативы, а аудит служит инструментом контроля за эффективным использованием бюджетных средств.

Светлана Орлова обратила внимание на активную реализацию национальных проектов как в России, так и в Азербайджане. По ее словам, в сферах здравоохранения, образования, инфраструктуры и создания рабочих мест обе страны накопили значительный опыт, который может стать основой для взаимного обмена знаниями и практиками.

Она также выразила удовлетворение тем, что столь важная конференция проходит в Баку, отметив ее высокий международный уровень. По словам Орловой, между счетными палатами России и Азербайджана налажено постоянное взаимодействие и обмен опытом по широкому кругу вопросов.