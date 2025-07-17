Счетная палата Азербайджана выдвинула свою кандидатуру на членство в Рабочей группе по оценке государственных финансов

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджанской Республики выдвинула свою кандидатуру для вступления в новую группу - Рабочую группу по прогнозированию и оценке государственных финансов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в рамках 62-го заседания правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI), проходящего сегодня в Баку.

"Мы считаем, что обмен знаниями и навыками в области аудита средств, направленных на решение задач, стоящих перед правительствами, а также изучение опыта в этой сфере внесут значительный вклад в деятельность Счетной палаты Азербайджана", - отметил председатель структуры.

Он отметил, что Счетная палата Азербайджана, помимо членства в ASOSAI, подписала меморандумы о взаимопонимании с четырьмя странами.

"У нас есть двусторонние меморандумы с Казахстаном, Кыргызстаном, Республикой Корея и Китайской Народной Республикой. В рамках этих меморандумов предусматривается проведение семинаров, обмен знаниями и опытом, а также организация обучающих мероприятий.

В этом году мы достигли соглашения с Республикой Казахстан о проведении параллельного аудита. Это соглашение будет подписано и утверждено в конце сентября.

Мы также намерены обновить меморандум с Турецкой Республикой. Мы сотрудничаем по аудиту расходов, связанных со строительством газопровода Ыгдыр - Нахчыван. Кроме того, планируется проведение параллельных аудитов в областях изменения климата и сельского хозяйства", - подчеркнул В.Гюльмамедов.

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