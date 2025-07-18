БАКУ /Trend/ – Автобусные рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку возобновляют свою работу. Об этом сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Как отмечается, рейсы Баку-Нахчыван начнут обслуживать пассажиров с 19 июля, а рейсы Нахчыван-Баку – с 20 июля, согласно прежнему графику.

Автобусы, проходящие транзитом через территорию Исламской Республики Иран, вновь будут курсировать после приостановки, введенной 13 июня в целях безопасности в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!