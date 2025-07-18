Для ускорения подготовки трассы Формулы-1 в Баку внедряются новейшие технологии

БАКУ /Trend/ - Для ускорения подготовки и демонтажа трассы, на которой будут проходить гонки "Формулы-1" в Баку, применяются новейшие технологии.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам менеджер строительного отдела операционной компании Baku City Circuit Субхан Манафзаде в рамках медиа-тура по территории паддока Гран-при Азербайджана "Формула-1" 2025.

С.Манафзаде отметил, что в результате этого изменения время полной подготовки трассы было сокращено с 12 до 6 недель.

"Для быстрого восстановления движения на дорогах после гонки в 2024 году 60% бетонных блоков были демонтированы и удалены с территории всего за 16 часов. С 13:00 следующего дня город почти вернулся в нормальный режим", - подчеркнул он.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.

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