Утверждено назначение Дениса Шмыгаля министром обороны Украины

БАКУ /Trend/ - Верховная Рада Украины провела голосование по назначению бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля новым министром обороны страны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на украинские СМИ.

"За" по этому вопросу проголосовали 367 депутатов, "против" - 3, воздержались 10 депутатов.

Таким образом, назначение Шмыгаля на этот пост было утверждено. Отметим, что до этого пост министра обороны страны занимал Рустам Умеров (с сентября 2023 года).

Отметим, что Верховная Рада также утвердила Андрея Сибигу в должности министра иностранных дел. Назначение A.Сибиги поддержал 271 депутат.