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Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Новость 11 июля 2026 10:53 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 июля заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Азербайджана.

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проекте.

Было отмечено, что согласно проекту на реке Хакаричай, формирующейся в пределах границ Азербайджана, планируется создание водохранилища общей вместимостью 100 миллионов кубометров, полезным объемом 90 миллионов кубометров. Также будет построен магистральный трубопровод пропускной способностью 8 кубометров в секунду и длиной около 172 километров.

Эта инфраструктура будет обладать потенциалом обеспечивать качественной питьевой водой в объеме 2,5 кубических метра в секунду около 700 тысяч человек в Лачинском, Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском, Физулинском, Ходжавендском и Агдамском районах.

На магистральном трубопроводе, питающемся от водохранилища Хакаричай, также планируется строительство 3 гидроэлектростанций (ГЭС) общей мощностью 10,81 МВт.

Отметим, что водохранилище Хакаричай, наряду с бесперебойным обеспечением населения качественной питьевой водой, будет играть важную роль в рациональном управлении водными ресурсами на освобожденных от оккупации территориях, улучшении водоснабжения региона, а также других крупных городов нашей страны и поддержке социально-экономического развития регионов.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине (ФОТО/ВИДЕО)

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