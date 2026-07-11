ЕБРР назвал прогнозы по росту экономики Грузии до 2028 года

БАКУ/Trend/ - На среднесрочную перспективу Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что экономика Грузии продолжит расти на уровне 6,0% в 2026 году и 5,0% в 2027 году, сообщает Trend со ссылкой на Банк.

Дополнительный импульс экономической активности могут обеспечить крупные инвестиционные проекты в сферах недвижимости, транспорта и возобновляемой энергетики.

По оценке ЕБРР, в 2025 году реальный ВВП Грузии вырос на 7,5%, при этом ключевым драйвером выступил сектор услуг, прежде всего туризм, который остаётся одним из основных источников валютных поступлений. Доходы от въездного туризма достигли 12,3% ВВП, что подчёркивает высокую зависимость экономики от внешнего спроса в туристическом сегменте.

В начале 2026 года экономическая динамика ускорилась: в первом квартале рост ВВП оценивается на уровне 9,1% в годовом выражении. В то же время структура роста стала менее сбалансированной — инвестиции в основной капитал впервые с 2021 года сократились, указывая на охлаждение инвестиционной активности.

Поддержку внутреннему спросу продолжили обеспечивать рост реальных заработных плат и активное кредитование, что стимулировало частное потребление и компенсировало спад в инвестициях.

Инфляционное давление остаётся повышенным: с марта 2025 года показатель превышает целевой ориентир Национального банка Грузии в 3%. В апреле 2026 года инфляция достигла 5,9% в годовом выражении.

В бюджетной сфере наблюдается улучшение: дефицит сократился с 2,3% ВВП в 2024 году до 1,4% в 2025 году благодаря росту доходов и сдержанному исполнению капитальных расходов. Государственный долг снизился до 34,4% ВВП на фоне сильного номинального роста экономики и стабильного валютного курса.

Внешнеэкономическая позиция также укрепилась: дефицит текущего счёта снизился до 2,6% ВВП — минимального уровня за всю историю наблюдений. Валовые международные резервы выросли до 6,5 млрд долларов в апреле 2026 года, обеспечивая около четырёх месяцев покрытия импорта.

Вместе с тем ЕБРР отмечает ряд рисков для дальнейшей динамики. Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке может повлиять на туристические потоки и увеличить стоимость импорта энергоносителей, создавая давление на рост и инфляцию.