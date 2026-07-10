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В Баку прошла инфосессия по конкурсам госфинансирования кинопроектов (ФОТО)

Социум Новость 10 июля 2026 15:17 (UTC +04:00)
В Баку прошла инфосессия по конкурсам госфинансирования кинопроектов (ФОТО)
Фото: Агентство кино Азербайджанской Республики
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Агентство кино (ARKA) при министерстве культуры Азербайджана провело информационную сессию, посвящённую проектам – "Конкурс кинопроектов, которые будут реализованы при государственной поддержке в 2026 году" и "Конкурс по поддержке совместного кинопроизводства", говорится в сообщении пресс-службы ARKA .

В мероприятии приняли участие представители кинокомпаний и профессионального сообщества, заинтересованные в участии в конкурсном отборе. В ходе информационной сессии организаторы подробно рассказали о требованиях, установленных регламентом конкурсов, порядке подачи заявок, условиях участия, а также критериях, по которым будут оцениваться представленные проекты.

Особое внимание было уделено процедуре рассмотрения заявок и основным этапам конкурсного отбора. Представители Агентства также ответили на вопросы участников, разъяснив отдельные положения регламента и особенности оформления конкурсной документации.

Приём заявок на участие в конкурсах осуществляется через сайт arka.culture.az

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В Баку прошла инфосессия по конкурсам госфинансирования кинопроектов (ФОТО)
В Баку прошла инфосессия по конкурсам госфинансирования кинопроектов (ФОТО)
В Баку прошла инфосессия по конкурсам госфинансирования кинопроектов (ФОТО)
В Баку прошла инфосессия по конкурсам госфинансирования кинопроектов (ФОТО)
В Баку прошла инфосессия по конкурсам госфинансирования кинопроектов (ФОТО)
В Баку прошла инфосессия по конкурсам госфинансирования кинопроектов (ФОТО)
В Баку прошла инфосессия по конкурсам госфинансирования кинопроектов (ФОТО)
В Баку прошла инфосессия по конкурсам госфинансирования кинопроектов (ФОТО)

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