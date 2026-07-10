В Азербайджане введут новые штрафы в связи с госрегистрацией недвижимого имущества

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут введены новые штрафы, связанные с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество.

Это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, обсужденном на сегодняшнем совместном заседании Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Согласно проекту, за несвоевременный ответ на запросы, направленные в соответствующие государственные органы (учреждения) в связи с размещением в информационной системе органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, документов и сведений, являющихся основанием для государственной регистрации прав на недвижимое имущество, должностным лицам будет выноситься предупреждение или налагаться штраф в размере от двухсот пятидесяти до четырехсот манатов.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.