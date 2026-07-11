Потребительские цены в Турции выросли в июне, базовая инфляция превысила 31%

БАКУ/ Trend/ - В июне в Турции цены выросли по большинству категорий потребительских расходов, а годовая базовая инфляция достигла 31,2%.

Об этом говорится в отчете Турецкого статистического института (TurkStat) по индексу потребительских цен за июнь 2026 года.

«Из 174 пятизначных подгрупп классификации COICOP, охватываемых индексом, в июне 2026 года цены снизились в 26 подгруппах, остались без изменений в 10 и выросли в 138 подгруппах», — говорится в отчете.

По данным TurkStat, базовый индекс потребительских цен (CPI-B), не учитывающий необработанные продукты питания, энергоносители, алкогольные напитки, табачные изделия и золото, в месячном выражении вырос на 1,7%. С начала 2026 года показатель увеличился на 16,8%, а среднее значение за последние 12 месяцев составило 31,5%.

Между тем инфляция остается одним из ключевых показателей, определяющих экономическую политику Турции. Центральный банк страны продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, направленной на восстановление ценовой стабильности и закрепление инфляционных ожиданий, в то время как финансовые рынки внимательно отслеживают данные по индексу потребительских цен в поисках сигналов относительно будущих решений по процентным ставкам и состояния внутреннего спроса.

В то же время динамика инфляции продолжает отражать общую экономическую активность, включая торговлю, промышленное производство и транспортные услуги, которые остаются важными факторами формирования цен в экономике Турции. По мере укрепления позиций страны как регионального производственного и логистического центра транспортные коридоры становятся все более значимым фактором поддержки коммерческой деятельности и трансграничной торговли.