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Под председательством Али Асадова состоялось заседание Экономического совета (ФОТО)

Политика Новость 10 июля 2026 17:58 (UTC +04:00)
Под председательством Али Асадова состоялось заседание Экономического совета (ФОТО)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 10 июля под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Экономического совета.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Было отмечено, что на заседании подробно обсуждались два основных вопроса - проект «Государственной программы по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», включая перспективы развития туризма и основные приоритетные мероприятия, и проект программы «Развитие горнодобывающей и металлургической промышленности: текущее состояние и перспективы до 2030 года», а также другие текущие экономические вопросы.

По первому вопросу повестки дня был заслушан подробный доклад председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева, а по второму — министра экономики Микаила Джаббарова. По представленным темам выступили члены Экономического совета и приглашенные на заседание участники.

«По итогам заседания были приняты решения о представлении Президенту Азербайджанской Республики проектов обеих обсужденных государственных программ, а профильным ведомствам даны соответствующие поручения», — отмечается в сообщении.

Под председательством Али Асадова состоялось заседание Экономического совета (ФОТО)
Под председательством Али Асадова состоялось заседание Экономического совета (ФОТО)
Под председательством Али Асадова состоялось заседание Экономического совета (ФОТО)
Под председательством Али Асадова состоялось заседание Экономического совета (ФОТО)
Под председательством Али Асадова состоялось заседание Экономического совета (ФОТО)
Под председательством Али Асадова состоялось заседание Экономического совета (ФОТО)
Под председательством Али Асадова состоялось заседание Экономического совета (ФОТО)
Под председательством Али Асадова состоялось заседание Экономического совета (ФОТО)
Под председательством Али Асадова состоялось заседание Экономического совета (ФОТО)
Под председательством Али Асадова состоялось заседание Экономического совета (ФОТО)

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