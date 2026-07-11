В Баку ожила одна из самых загадочных легенд Востока - Царица змей Шахмаран (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся закрытый просмотр нового рок-мюзикла "Шахмаран", созданного по мотивам одной из самых известных легенд Востока, сообщает корреспондент Trend.

На мероприятии присутствовали заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, советник министра культуры Джахангир Селимханов, заведующая сектором исполнительских искусств отдела художественной политики министерства культуры Беюкханым Талыбова, а также известный театральный и киноактёр, режиссёр, народный артист Джахангир Новрузов.

В основе спектакля лежит древняя легенда о Шахмаран - мудрой царице змей, олицетворяющей знания, милосердие, верность и самопожертвование. Судьба юноши, случайно оказавшегося в её таинственном подземном мире, становится отправной точкой драматической истории о доверии и предательстве, любви и нравственном выборе, за который героям приходится платить высокую цену.

Оригинальное художественное решение, современная режиссёрская интерпретация, рок-музыка, выразительная сценография и яркие актёрские работы были высоко оценены участниками просмотра. После показа состоялось обстоятельное обсуждение с творческой группой, в ходе которого были рассмотрены различные художественные аспекты постановки.

Высказанные замечания и предложения были внимательно выслушаны создателями спектакля. По итогам обсуждения принято решение включить рок-мюзикл "Шахмаран" в репертуар театра.

Автор либретто и режиссёр-постановщик спектакля - Ирада Гёзалова, музыку написал заслуженный артист Вугар Джамалзаде, художник-постановщик спектакля Вюсал Рагим, хормейстер - Малахат Гасымова, ассистент режиссёра - Эльмаддин Дадашов.

Над пластическим решением работали народный артист Пярвиз Мамедрзаев и Заур Алиев.

Главные роли исполняют народный артист Пярвиз Мамедрзаев, Айдан Гасанова, Эмрах Дадашов, Самедзаде Хасиев, Гусейн Алили и Мурад Фарзалиев.

В постановке также задействованы хор и балетная труппа театра, что делает сценическое действие более масштабным, динамичным и эмоционально насыщенным.

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