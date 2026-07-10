Узбекистан привлек 690 млн долларов суверенного финансирования в первом полугодии 2026 года

БАКУ/ Trend/ - В первом полугодии 2026 года Узбекистан получил одобренное суверенное финансирование в размере 690 млн долларов от международных финансовых институтов, агентств развития и климатических фондов, войдя в пятерку крупнейших получателей средств в Евразийском регионе.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) по суверенному финансированию в регионе.

Согласно данным фонда, по объему одобренного финансирования в период с января по июнь 2026 года Узбекистан занял пятое место среди 13 стран, включенных в исследование.

Лидером региона стал Казахстан, которому было одобрено финансирование на сумму 3,22 млрд долларов. За ним следуют Пакистан с 1,38 млрд долларов, Армения с 880 млн долларов и Азербайджан с 810 млн долларов. Узбекистан расположился на пятой позиции с показателем 690 млн долларов.

Общий объем одобренного суверенного финансирования в Евразийском регионе за первые шесть месяцев 2026 года достиг 7,8 млрд долларов.

Таким образом, на долю Узбекистана пришлось около 8,8% всего объема суверенного финансирования, одобренного в регионе за отчетный период, свидетельствуют расчеты Trend.

Представленные данные охватывают суверенные операции международных финансовых институтов, агентств развития и климатических фондов, включая финансирование проектов, реализуемых при участии государства или под суверенные гарантии.

С начала 2008 года совокупный объем одобренного суверенного финансирования в странах, отслеживаемых ЕФСР, превысил 300 млрд долларов.

«Мы создали Базу данных суверенного финансирования (SFD) как инструмент, объединяющий разрозненную информацию о суверенном финансировании в регионе в единую аналитическую систему», — заявил директор Департамента партнерств ЕФСР Геннадий Васильев.

По его словам, сегодня база охватывает операции на сумму более 300 млрд долларов и позволяет анализировать долгосрочные тенденции, изменения отраслевых приоритетов, распределение финансирования между странами, а также активность международных финансовых институтов.

ЕФСР запустил проект мониторинга суверенного финансирования стран Евразии в 2022 году. База данных суверенного финансирования (SFD) обновляется ежеквартально и отслеживает операции международных финансовых институтов, агентств развития и климатических фондов.

База содержит информацию о странах-получателях, финансирующих организациях, секторах, описаниях проектов и стадиях их реализации, а также об объемах финансирования, процентных ставках, сроках погашения и механизмах софинансирования.

Согласно анализу Trend, объем одобренного суверенного финансирования Узбекистана в размере 690 млн долларов в первом полугодии 2026 года составил около 8,8% от общего регионального показателя в 7,8 млрд долларов и обеспечил стране пятое место среди 13 отслеживаемых экономик. Этот показатель на 120 млн долларов ниже уровня Азербайджана (810 млн долларов) и на 190 млн долларов уступает Армении (880 млн долларов), при этом значительно отстает от лидера региона — Казахстана, привлекшего 3,22 млрд долларов. Вхождение Узбекистана в пятерку крупнейших получателей финансирования подчеркивает сохраняющуюся роль международных финансовых институтов, агентств развития и климатических фондов в поддержке проектов, реализуемых под государственные гарантии, по мере продвижения страной программ модернизации инфраструктуры и экономики.