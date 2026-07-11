МВФ улучшил прогноз роста ВВП Китая до 2027 года

БАКУ/ Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогнозы экономического роста Китая на 2026 и 2027 годы, несмотря на ожидания дальнейшего замедления темпов роста экономики страны.

Об этом говорится в обновленном июльском докладе МВФ «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook) под названием «Мировая экономика на пересечении войны и технологий» (The Global Economy in Crosscurrents of War and Technology).

Согласно докладу, реальный ВВП Китая вырастет на 4,6% в 2026 году и на 4,1% в 2027 году. По сравнению с апрельским прогнозом МВФ повысил оценку на 2026 год на 0,2 процентного пункта, а прогноз на 2027 год — на 0,1 процентного пункта.

МВФ отметил, что экономика Китая выросла на 5% как в 2024, так и в 2025 году. Однако в 2026 году ожидается замедление роста на фоне высоких цен на нефть и сохраняющейся неопределенности.

«Ожидается, что в 2026 году рост экономики Китая замедлится до 4,6%, поскольку более высокие мировые цены на нефть, наряду с затяжной неопределенностью и структурными проблемами, будут оказывать давление на экономическую активность», — говорится в докладе фонда.

В более широком контексте МВФ прогнозирует замедление роста экономики развивающихся стран и стран с формирующимися рынками до 3,8% в 2026 году, после чего в 2027 году показатель восстановится до 4,5%. В докладе отмечается, что перспективы роста различаются в зависимости от страны и зависят от таких факторов, как зависимость от сырьевых товаров, подверженность геополитическим событиям, поступления денежных переводов и доходов от туризма, финансовые условия и участие в глобальных технологических производственно-сбытовых цепочках.

Китай остается второй по величине экономикой мира и одним из крупнейших драйверов глобального экономического роста, что делает его показатели ключевым фактором формирования мирового спроса на торговлю, энергоносители и промышленное сырье. Экспортно ориентированная экономика страны в значительной степени зависит от стабильных и диверсифицированных международных транспортных маршрутов, связывающих китайских производителей с рынками Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

В последние годы Пекин все активнее стремится диверсифицировать эти транспортные коридоры на фоне геополитической напряженности и сбоев в цепочках поставок, что повышает значение Среднего коридора, также известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Этот маршрут является частью более широкой сети связей Восток—Запад, соединяющей Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию.

По мере того как Китай стремится поддерживать рост экспорта и одновременно диверсифицировать международные цепочки поставок, Средний коридор продолжает набирать значимость. Эта оценка в целом соответствует позиции Международного транспортного форума (ITF).

В эксклюзивном интервью Trend организация заявила, что Средний коридор сохранит свою стратегическую роль в евразийской торговле, несмотря на возможное улучшение альтернативных маршрутов через Иран.

«Тем не менее Средний коридор сохранит стратегическую ценность как диверсифицированный маршрут между Азией и Европой, позволяющий обходить как Россию, так и Иран. Он продолжит пользоваться значительной политической и инвестиционной поддержкой в сфере евразийской взаимосвязанности», — отметили в организации.