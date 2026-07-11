Участники финансового рынка Казахстана поделились прогнозами по базовой ставке

БАКУ/ Trend/ - Большинство участников финансового рынка Казахстана ожидают, что Национальный банк сохранит базовую ставку на уровне 17% на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике 24 июля.

Прогноз основан на опросе профессиональных участников рынка, проведенном Аналитическим центром Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«После более значительного, чем ожидалось, снижения ставки на 100 базисных пунктов в июне и одновременного усиления ряда проинфляционных рисков 53% респондентов ожидают, что Национальный банк Казахстана приостановит цикл смягчения денежно-кредитной политики и сохранит базовую ставку на уровне 17% на заседании 24 июля», — сообщили в АФК.

В то же время 47% опрошенных считают, что центральный банк может дополнительно снизить ставку до 16,75%, ссылаясь на замедление годовой инфляции, снижение инфляционных ожиданий, по-прежнему высокие реальные процентные ставки и ослабление внутреннего спроса.

Согласно результатам опроса, инфляционные ожидания на ближайший год в июле снизились до 10,4% по сравнению с предыдущими 10,6%. Этому способствовали жесткие денежно-кредитные условия, укрепление тенге и признаки ослабления инфляционного давления.

На этом фоне участники рынка пересмотрели прогноз по базовой ставке на год вперед в сторону понижения — до 14,75% с 15,75%, ожидая, что Национальный банк продолжит постепенное смягчение денежно-кредитной политики в течение следующего года.

«Несмотря на ожидаемое дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, реальная процентная ставка, по прогнозам, через год останется положительной на уровне 4,35%, что свидетельствует о сохранении умеренно жестких финансовых условий», — отметили в АФК.

Опрос также показал, что респонденты ожидают укрепления курса доллара США к тенге до 483,3 тенге за доллар к началу августа по сравнению с предыдущим прогнозом в 498,5 тенге. Этому будут способствовать увеличение предложения иностранной валюты, рост цен на нефть на фоне геополитических рисков и сохранение привлекательности активов, номинированных в тенге.

Вместе с тем прогноз обменного курса на ближайший год был пересмотрен в сторону повышения — до 520,4 тенге за доллар с 518,9 тенге, что отражает ожидания ослабления спроса на тенговые активы, роста импорта и расширения дефицита текущего счета.

Прогноз средней цены на нефть марки Brent на ближайший год в целом остался неизменным — на уровне 80 долларов за баррель против ранее ожидавшихся 80,9 доллара. Респонденты отметили, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать цены, тогда как увеличение добычи странами ОПЕК+ будет ограничивать дальнейший рост котировок.

Тем временем прогноз экономического роста Казахстана на ближайшие 12 месяцев был незначительно повышен — до 4,6% с 4,5%. Это отражает ожидания смягчения финансовых условий, продолжения инфраструктурных инвестиций и благоприятной ситуации на сырьевых рынках.

5 июня 2026 года Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 18% до 17%. В мае годовая инфляция уменьшилась на 2,5 процентного пункта — до 10,4%.

Национальный банк также пересмотрел прогноз по инфляции в сторону понижения. В 2026 году инфляция теперь ожидается в диапазоне 9–11% (ранее — 9,5–11,5%). Прогноз на 2027 год остался без изменений — на уровне 5,5–7,5%.

10 октября 2025 года Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 16,5% до 18% на фоне усиления инфляционного давления в экономике. Согласно данным за сентябрь 2025 года, годовая инфляция достигла 12,9%.

В то же время Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует снижение базовой процентной ставки Казахстана примерно до 16% к концу 2026 года. Это отражено в последнем макроэкономическом прогнозе банка.

«В 2027–2028 годах снижение ставки продолжится по мере приближения инфляции к целевому уровню. При отсутствии новых шоков и подтверждении устойчивого замедления инфляции денежно-кредитные условия будут постепенно смягчаться», — отметили аналитики.

Банк ожидает, что средняя базовая ставка составит 12,7% в 2027 году и 9,1% — в 2028 году.

Согласно анализу Trend, денежно-кредитные перспективы Казахстана демонстрируют признаки возрастающей стабильности на фоне постепенного ослабления инфляционного давления и сохранения устойчивого доверия рынка. Ожидания осторожного подхода со стороны Национального банка отражают сбалансированную стратегию, направленную на поддержку экономического роста при сохранении ценовой стабильности. Снижение инфляционных ожиданий, улучшение финансовых условий и повышение прогнозов экономического роста указывают на формирование более благоприятной среды для бизнеса и инвесторов. Постепенное смягчение денежно-кредитной политики может оказать дополнительную поддержку внутреннему спросу и инвестиционной активности в ближайший период. В целом экономические показатели Казахстана свидетельствуют о последовательном переходе к более устойчивому росту при сохранении финансовой стабильности.