Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - 1 июля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в расширенном составе.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, заявив, что Азербайджан сегодня является стратегическим партнером Европейского Союза, Урсула фон дер Ляйен отметила, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом развиваются на прочном фундаменте.

Гостья подчеркнула, что роль Президента Ильхама Алиева как инициатора мирной повестки и продемонстрированное им лидерство в этом отношении высоко ценятся.

На встрече была дана позитивная оценка нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечению прочного мира, началу двусторонних торговых отношений, а также экспорту нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Армению и транзиту через территорию Азербайджана продукции, экспортируемой в Армению из третьих стран.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов оказать всестороннюю поддержку мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

В ходе беседы была отмечена важная роль Азербайджана в региональной связности между Центральной Азией и Европой, а также подчеркнуто успешное сотрудничество нашей страны с Европейским Союзом в энергетической сфере.

Была затронута роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, с удовлетворением отмечено, что наша страна является надежным партнером, в частности, подчеркнуто увеличение объемов экспорта газа из нашей страны в Европейский Союз после 2022 года.