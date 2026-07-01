В Баку ярким концертом увенчался масштабный годовой цикл "Вечер мугама" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама подвел итоги масштабного цикла "Вечер мугама", торжественно завершив сезон 2025–2026 гг. Заключительный праздничный концерт стал ярким финалом полюбившейся слушателям уникальной серии вечеров, на протяжении года даривших ценителям традиционного искусства встречи с шедеврами национальной классики и эмоционально насыщенным мугамом. В этот вечер на закрытии сезона вновь звучали и покоряли ценителей своей глубиной и магнетизмом жемчужины этого неповторимого искусства – "Баяты-Шираз", "Шур", "Раст", а также теснифы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В торжественном заключительном вечере проекта приняли участие солисты Международного центра мугама. Своими яркими выступлениями, высоким профессионализмом и тонким прочтением произведений слушателей порадовали заслуженный артист Илькин Ахмедов, Вефа Везирова, Мамед Наджафов, Нисбет Садраева, Кёнюль Мамедли, Раван Гачаев, а также молодые ханенде Мурад Лачын и Улькер Абдуллаева. Исполнители покорили слушателей проникновенным исполнением и глубоким пониманием национальной музыкальной культуры.

Вокалистов сопровождал инструментальный ансамбль солистов Центра: Рустам Муслюмов (тар), заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кяманча), Рафаэль Аскеров (балабан), Роя Гаджиева (канон) и Амиль Мустафаев (нагара). Их чуткое ансамблевое сопровождение органично дополнило вокальные партии, подчеркнув красоту мугамных импровизаций.

Концерт прошёл в искренней и живой атмосфере музыкального праздника. Зрители не хотели отпускать артистов со сцены, награждая их бурными и продолжительными аплодисментами.

Цикл "Вечер мугама" стал заметным культурным явлением, внесшим значительный вклад в сохранение богатых традиций азербайджанского искусства. Аншлаги на протяжении всего сезона подтвердили, что это искусство живет в сердцах слушателей и бережно сохраняется новым поколением исполнителей.

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