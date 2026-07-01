Президент Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии выступили с заявлениями для прессы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - 1 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, сначала с заявлением выступил глава нашего государства.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемая госпожа президент, уважаемые гости, дамы и господа,

Прежде всего, госпожа президент, добро пожаловать в Азербайджан. Я очень рад вновь видеть Вас.

В прошлом году мы встречались дважды - на полях саммитов Европейского политического сообщества в мае и октябре - и провели широкие дискуссии по нашей двусторонней повестке, а также многим другим вопросам.

Кстати, в настоящее время отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном находятся в очень активной фазе. В этом году мы принимали президента Европейского совета господина Кошту в марте, затем в мае принимали главу европейской дипломатии госпожу Каллас, а сегодня - президента Европейской комиссии.

Я бы сказал, что это беспрецедентная динамика в наших отношениях, которая отражает взаимное стремление обеих сторон активизировать сотрудничество и укрепить партнерство. Мы высоко ценим отношения с Европейской комиссией, и сегодня с госпожой президентом и делегациями подробно обсудили весьма насыщенную повестку дня.

Европейский Союз является главным торговым партнером Азербайджана. Более 40 процентов нашего товарооборота приходится на государства-члены ЕС, а для Европейского Союза Азербайджан является главным торговым партнером на Южном Кавказе. Почти 70 процентов торговли на Южном Кавказе приходится на торговлю с Азербайджаном.

Разумеется, мы подробно обсудили наше сотрудничество в энергетической сфере. С этой точки зрения визит госпожи президента в Азербайджан четыре года назад также имел очень важное значение.

Мы подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, и с того времени экспорт природного газа из Азербайджана в государства - члены Европейского Союза увеличился почти на 65 процентов. Сегодня половина нашего газового экспорта направляется в государства - члены Европейского Союза, и в общей сложности 10 государств - членов ЕС получают азербайджанский газ, при этом существует потенциал для расширения этой географии.

Энергетическая безопасность для каждой страны сегодня является очень важным фактором национальной безопасности, и Азербайджан вложил много политических усилий, дипломатической активности, а также финансовых инвестиций в создание инфраструктуры для транспортировки нашей нефти и газа. Южный газовый коридор — яркий пример нашей совместной деятельности. Интегрированная система трубопроводов протяженностью 3500 километров сегодня представляет собой основную артерию транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу.

Вопросы транспортной связности, безусловно, стали одной из важных тем наших обсуждений. Азербайджан является активным участником и во многих случаях инициатором региональных транспортных проектов. Транспортные коридоры Восток - Запад и Север - Юг проходят через территорию Азербайджана, а наличие хороших отношений с соседями и соседями наших соседей позволило нам сформировать весьма широкий формат сотрудничества, отвечающий интересам всех участников.

Сегодня объем грузоперевозок через Азербайджан во всех направлениях растет. Мы инвестировали значительные средства в транспортную инфраструктуру в Азербайджане и в соседних странах и продолжаем это делать. С учетом новой геополитической ситуации мы видим необходимость в расширении мощностей наших торговых морских портов и железнодорожной инфраструктуры. Мы реализуем все это в соответствии с графиком и за счет собственных финансовых ресурсов.

Относительно новым направлением в наших отношениях с Европейской комиссией является сфера возобновляемых источников энергии. Мы также подробно обсудили этот вопрос с госпожой президентом, включая потенциал Азербайджана в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики, а также уже существующие линии электропередачи и те, которые еще предстоит построить. С этой точки зрения мы также можем стать стратегическими партнерами.

Я проинформировал госпожу президента о том, что контракты, уже подписанные с иностранными и местными компаниями, позволят нам получить восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии в ближайшие пять-шесть лет. Это только то, что было подписано, что является своего рода контрактным обязательством. Но, безусловно, это не предел.

И, конечно, мы подробно обсудили вопросы региональной безопасности, особенно процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, который успешно продвигается. В августе прошлого года в Вашингтоне, в Белом доме, в присутствии Президента Трампа Армения и Азербайджан подписали Совместную декларацию. Президент Трамп также подписал ее в качестве свидетеля, кроме того, Армения и Азербайджан парафировали текст мирного соглашения. Таким образом, де-факто мир достигнут, и мы видим его преимущества.

Мы предприняли множество односторонних шагов, чтобы продемонстрировать, что мир существует не только на бумаге, его можно ощутить в повседневной жизни. Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению. Эти ограничения были введены в связи с оккупацией Арменией наших международно признанных территорий. Мы также начали поставлять Армении критически важное топливо, в частности бензин и дизельное топливо. В нынешней геополитической ситуации это имеет еще большее значение, чем когда-либо прежде.

Таким образом, мы демонстрируем, что для нас мир – это то, что уже можно ощутить, почувствовать, и мы учимся жить в условиях мира. Мы жили в условиях оккупации 30 лет и восстановили свой суверенитет и территориальную целостность собственными силами - как военным путем, так и политическими средствами. И мы предложили Армении мир. Так что теперь мир - это реальность, но мы должны усердно работать, чтобы его укрепить, сделать его долговременным, сделать его вечным, и, конечно же, мы высоко ценим поддержку Европейской комиссии.

Госпожа президент также проинформировала меня о том, что Европейская комиссия может и хочет оказать весьма существенную помощь. И мы ценим любую помощь и любое содействие в этом направлении. Я считаю, что это усилит динамику в регионе, что позволит Южному Кавказу стать пространством, свободным от каких-либо территориальных претензий и конфликтов, пространством партнерства, сотрудничества и мира.

Еще раз, госпожа президент, добро пожаловать в Азербайджан. Желаем Вам приятного пребывания.

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Затем с заявлением выступила президент Европейской комиссии.

Заявление президента Урсулы фон дер Ляйен

- Большое спасибо, господин Президент Алиев, спасибо за теплый прием.

Очень приятно снова оказаться в Баку. Этот замечательный город, где богатое и древнее наследие сочетается с впечатляющей современной архитектурой, является отражением дальновидных устремлений современного Азербайджана. Сегодня я здесь, чтобы углубить наше партнерство, которое имеет огромное значение для Европейского Союза и которое, как только что отметил господин Президент, действительно набирает обороты.

Но сначала позвольте мне коснуться самого важного за последние десятилетия события в этом регионе, а именно – мира. Я хочу поздравить Вас с заключением исторического мирного соглашения с Арменией. Вы продемонстрировали лидерские качества в деле содействия миру и сотрудничеству во всем регионе, и это создает новые возможности для стабильности, доверия и общего процветания. Европейский Союз решительно поддерживает этот процесс и будет продолжать это делать. Вместе мы действительно можем превратить мир на бумаге в мир на деле, и именно поэтому мы сегодня работаем здесь вместе. И это подводит меня к первому пункту моего сегодняшнего выступления.

Мы хотим укреплять мир посредством развития транспортной связности. В рамках существующей инвестиционной программы Global Gateway мы выделим до 200 млн евро в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе. Это может привлечь до 2 млрд евро государственных и частных инвестиций. Среди проектов могут быть, например, железнодорожное сообщение через Нахчыван и развитие Бакинского порта.

Южный Кавказ – один из величайших транспортных узлов мира, соединяющий Европу, Каспийский регион и Центральную Азию. Его стратегическое значение продолжает расти, и Азербайджану отводится центральная роль в этом процессе. Немногие страны имеют столь же выгодное положение, как Ваша, для стимулирования регионального сотрудничества и стабильности. Азербайджан умело сочетает свое стратегическое географическое положение с растущим экономическим, политическим и региональным влиянием. Именно поэтому мы предлагаем запустить Партнерство по транспортной связности между ЕС и Азербайджаном. Это будет осуществляться параллельно с Диалогом высокого уровня по вопросам транспортной связности, который охватывает транспорт, энергетику и цифровую связь. Мы также будем работать над организацией Региональной конференции по инвестициям в транспортную связность, предпочтительно прямо здесь, в Баку. Тем самым мы объединим Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию.

Вторым пунктом моего выступления значится объявление о новой программе по укреплению мира с бюджетом в 20 млн евро. Вместе мы хотим помочь миру укорениться в регионе, сделать преимущества мира заметными и ощутимыми в повседневной жизни людей, проживающих в приграничных регионах. Мы будем инвестировать в улучшение системы здравоохранения, например, за счет закупки машин скорой помощи. Мы сосредоточимся на обеспечении безопасности посредством разминирования. Мы будем инвестировать в укрепление местных сообществ через развитие сельского хозяйства, управление водными ресурсами, высокоточную обработку земельных угодий, а также, конечно же, поддержку малых и средних предприятий.

Позвольте мне также коснуться вопроса энергетики. Она по-прежнему остается одной из самых прочных опор наших партнерских отношений. В последние годы Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и заслуживающий доверия энергетический партнер Европейского Союза. Мы не забыли помощь Азербайджана, когда Россия использовала энергетику в качестве оружия и перекрыла поставки газа в Европу. Южный газовый коридор действительно укрепил энергетическую безопасность Европы, и это является выдающейся историей успеха. И я хочу поблагодарить Вас за это.

Сейчас мы готовим следующую главу. Азербайджан инвестирует в энергетику будущего, в частности, в рамках ваших планов по развитию морской ветроэнергетики в Каспийском море. У вас есть как амбиции, так и, безусловно, потенциал для того, чтобы стать хабом чистой электроэнергии, и это полностью соответствует собственному курсу Европы на зеленый переход. Таким образом, мы видим огромный потенциал для углубления сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, межсетевых соединений и региональных энергетических сетей. Мы приветствуем ваши планы по созданию зеленого энергетического коридора, соединяющего Азербайджан с Европейским Союзом. Увеличение выработки энергии из возобновляемых источников также может высвободить дополнительные объемы газа для экспорта и тем самым способствовать укреплению региональной энергетической безопасности за счет обмена с соседями. Мы также с большим интересом приветствуем Ваше предложение о прокладке электрического кабеля в Армению - это весьма интересный момент. Таким образом, то, о чем я говорю, сводится к следующему: возобновляемые источники энергии формируют будущее наших экономик, а здесь, на Южном Кавказе, они также могут способствовать укреплению мира.

Наконец, мы обсудили пути углубления экономического партнерства. Европейский Союз уже является крупнейшим торговым партнером и крупнейшим инвестором Азербайджана. Теперь мы хотим развивать эти отношения. Возобновление переговоров о новом всеобъемлющем соглашении является важным шагом. Это может открыть возможности для активизации торговли между Азербайджаном и Европейским Союзом, и мы будем работать вместе, чтобы добиться прогресса.

Господин Президент, Европейский Союз верит в светлое будущее этого региона. Так давайте же работать вместе ради мира на Южном Кавказа! Ради Южного Кавказа, связанного с Европой, Каспием и Центральной Азией! Ради еще более прочного партнерства между нами! Большое спасибо.