Глава МИД Турции обсудил региональные вопросы с делегацией ЕС

БАКУ /Trend/ — Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с заместителем председателя Европейской комиссии и Верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.

Об этом Хакан Фидан написал в соцсети X.

По его словам, в ходе встречи были обсуждены все актуальные вопросы в рамках отношений между Турцией и ЕС. Министр отметил, что стороны затронули вопросы внешней политики, транспортной взаимосвязанности, торговли, миграции и визового режима.

Он добавил, что состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам, прежде всего по ситуации на Ближнем Востоке и российско-украинскому конфликту.

«Мы надеемся, что этот совместный визит в нашу страну трех важных членов Европейской комиссии станет важным шагом на пути к выводу отношений между Турцией и Европейским союзом на желаемый уровень», — сказал министр.