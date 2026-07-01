Уиткофф и Кушнер подтвердили курс США на диалог с Ираном - МИД Катара

БАКУ /Trend/ - Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани подтвердили намерение Вашингтона продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения.

Об этом говорится в сообщении МИД Катара в соцсети X.

Как говорится в заявлении ведомства, американские представители выразили признательность Катару за посредническую роль в переговорах между Вашингтоном и Тегераном и подтвердили приверженность США продолжению дипломатических усилий.

В ходе встречи стороны также обсудили ход американо-иранских переговоров, ситуацию на Ближнем Востоке и режим прекращения огня в Ливане.

Аль Тани, в свою очередь, заявил, что Катар продолжит посреднические усилия для содействия достижению всеобъемлющего соглашения, которое будет способствовать укреплению региональной и международной безопасности.