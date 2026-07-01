Азербайджан обсуждает перспективные проекты с ЧБТР на предстоящий период - Минфин

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обсуждает перспективные проекты с ЧБТР на предстоящий период.

Об этом сказал министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе 28-ой Ежегодной встречи Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend c мероприятия.

По его словам, Азербайджан намерен расширить сотрудничество с ЧБТР, уделяя особое внимание финансированию региональных инфраструктурных проектов и поддержке малого и среднего бизнеса.

«Сегодня в Баку проходит 28-я ежегодная встреча Совета управляющих ЧБТР. Мы уже завершили первую сессию совместно с президентом банка Серхатом Кёксалом. Следующей состоится исполнительная сессия. Сотрудничество Азербайджана с ЧБТР имеет многолетнюю историю. Мы сотрудничаем с банком с 1994 года. За этот период в Азербайджане банк профинансировал различные проекты на сумму около 500 миллионов евро», - заявил министр.

Он подчеркнул, что среди наиболее значимых проектов - финансирование малого и среднего бизнеса через местные банки.

«В дальнейшем стороны планируют расширить сотрудничество. Сегодня обсуждаются вопросы расширения транснациональных и региональных проектов в Азербайджане, Южном Кавказе и Черноморском регионе. Речь идет о более широкой поддержке проектов в сфере транспортных коридоров и энергетики, а также финансировании различных частных проектов в Азербайджане и других странах, особенно проектов малого и среднего бизнеса. Участники встречи также подвели итоги деятельности банка за 2025 год», - сказал он.

По его словам, результаты прошлого года свидетельствуют об успешной реализации финансовых мер и инвестиционных проектов как самим банком, так и странами региона.

«Позиции банка были полностью укреплены. Одновременно финансовые рейтинги стран региона либо улучшились, либо сохранились на стабильном уровне. Поэтому сегодня отмечаются успешные результаты деятельности банка в 2025 году, а также обсуждаются перспективные проекты на предстоящий период», - заявил Сахиль Бабаев.