Узбекистан резко сократил экспорт золота

БАКУ /Trend/ - Узбекистан не осуществлял экспорт золота в мае 2026 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального комитета Республики Узбекистан по статистике.

Согласно информации ведомства, по итогам января–мая 2026 года объем экспорта золота составил 1,503 млрд долларов. Такой же показатель был зафиксирован по итогам января–апреля, что свидетельствует об отсутствии поставок в мае.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года экспорт золота достиг 6,492 млрд долларов. Таким образом, в январе–мае текущего года объем экспорта сократился на 76,84% в годовом выражении. Доля золота в общем объеме узбекского экспорта также снизилась — с 43,4% годом ранее до 11,9%.