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Мы действительно можем превратить мир на бумаге в мир на деле - президент Европейской комиссии (ВИДЕО)

Политика Новость 1 июля 2026 20:35 (UTC +04:00)
Мы действительно можем превратить мир на бумаге в мир на деле - президент Европейской комиссии (ВИДЕО)
Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ /Trend/ - Европейский Союз решительно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и будет продолжать это делать. Вместе мы действительно можем превратить мир на бумаге в мир на деле, и именно поэтому мы сегодня работаем здесь вместе.

Об этом, в частности, сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Мы хотим укреплять мир посредством развития транспортной связности», - подчеркнула она.

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