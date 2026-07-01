Мы действительно можем превратить мир на бумаге в мир на деле - президент Европейской комиссии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз решительно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и будет продолжать это делать. Вместе мы действительно можем превратить мир на бумаге в мир на деле, и именно поэтому мы сегодня работаем здесь вместе.

Об этом, в частности, сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Мы хотим укреплять мир посредством развития транспортной связности», - подчеркнула она.