Фон дер Ляйен: Президент Ильхам Алиев проявил личное лидерство в продвижении мира и сотрудничества в регионе (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Вы продемонстрировали лидерские качества в деле содействия миру и сотрудничеству во всем регионе, и это создает новые возможности для стабильности, доверия и общего процветания.

Об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Сначала позвольте мне коснуться самого важного за последние десятилетия события в этом регионе, а именно – мира. Я хочу поздравить Вас с заключением исторического мирного соглашения с Арменией. Вы продемонстрировали лидерские качества в деле содействия миру и сотрудничеству во всем регионе, и это создает новые возможности для стабильности, доверия и общего процветания», - сказала глава Еврокомиссии.