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В аэропортах Ирана сократилось количество рейсов

Экономика Новость 1 июля 2026 06:33 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В минувшем иранском году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) количество пассажирских самолетов, выполнявших рейсы через аэропорты Ирана, сократилось на 14% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).

Данная информация нашла отражение в статистике компании "Аэропорты Ирана".

"В минувшем иранском году количество рейсов, организованных через аэропорты Ирана, составило примерно 308 тысяч", – отмечается в статистике.

В статистике также указано, что за аналогичный период предыдущего года число пассажирских самолетов, выполнявших рейсы через аэропорты Ирана, составляло 359 тысяч.

Месяц

 Прошлый иранский год (21 марта 2025 – 20 марта 2026) Предыдущий иранский год (20 марта 2024 – 20 марта 2025) Изменение в %
1-й месяц (21 марта – 20 апреля)

32 152

25 253

27,3%
2-й месяц (21 апреля – 22 мая)

30 938

30 505

1,4%
3-й месяц (23 мая – 21 июня)

22 219

30 562

-27%
4-й месяц (22 июня – 22 июля)

9 610

30 234

-68%
5-й месяц (23 июля – 22 августа)

25 808

29 966

-14%
6-й месяц (23 августа – 22 сентября)

31 586

30 936

3%
7-й месяц (23 сентября – 22 октября)

32 325

27 342

15%
8-й месяц (23 октября – 21 ноября)

31 738

29 531

7%
9-й месяц (22 ноября – 21 декабря)

30 958

30 102

3
10-й месяц (22 декабря – 20 января)

28 362

29 586

-4%
11-й месяц (21 января – 19 февраля)

26 364

30 799

-14%
12-й месяц (20 февраля – 20 марта)

6 803

29 631

-77%
Всего

307 863

359 217

-14%

В минувшем иранском году наибольшее количество рейсов было выполнено через аэропорт Мехрабад в Тегеране – примерно 96,8 тысячи, через аэропорт Мешхеда – 56,6 тысячи, через аэропорт Шираза – 20,5 тысячи рейсов.

В прошлом году рейсы организовали 32 иранские и 37 иностранных авиакомпаний. Полеты выполнялись на 255 самолетах, принадлежащих Ирану, и 446 самолетах иностранных компаний.

Отметим, что в Иране функционируют 57 гражданских аэропортов, 14 из которых являются международными. Ежегодно через аэропорты Ирана в среднем перевозится 30 миллионов пассажиров.

Согласно анализу Trend, за последний год с лишним произошедшие в стране две войны, сохраняющиеся социально-экономические проблемы и ряд других факторов привели к серьезному спаду в воздушном транспорте Ирана. В качестве основной проблемы, препятствующей развитию воздушного транспорта в стране, называются санкции, введенные против Ирана. Так, Иран вынужден приобретать для пассажирских перевозок самолеты преимущественно старшего возраста. Хотя сообщается, что в Иране предпринимаются более успешные шаги по ремонту самолетов, и в стране существуют определенные вызовы в сфере производства пассажирских лайнеров, до сих пор фактически не зафиксировано ни одного случая выполнения полетов на пассажирском самолете, произведенном в Иране.

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