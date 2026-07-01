В аэропортах Ирана сократилось количество рейсов

БАКУ /Trend/ - В минувшем иранском году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) количество пассажирских самолетов, выполнявших рейсы через аэропорты Ирана, сократилось на 14% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).

Данная информация нашла отражение в статистике компании "Аэропорты Ирана".

"В минувшем иранском году количество рейсов, организованных через аэропорты Ирана, составило примерно 308 тысяч", – отмечается в статистике.

В статистике также указано, что за аналогичный период предыдущего года число пассажирских самолетов, выполнявших рейсы через аэропорты Ирана, составляло 359 тысяч.

Месяц Прошлый иранский год (21 марта 2025 – 20 марта 2026) Предыдущий иранский год (20 марта 2024 – 20 марта 2025) Изменение в % 1-й месяц (21 марта – 20 апреля) 32 152 25 253 27,3% 2-й месяц (21 апреля – 22 мая) 30 938 30 505 1,4% 3-й месяц (23 мая – 21 июня) 22 219 30 562 -27% 4-й месяц (22 июня – 22 июля) 9 610 30 234 -68% 5-й месяц (23 июля – 22 августа) 25 808 29 966 -14% 6-й месяц (23 августа – 22 сентября) 31 586 30 936 3% 7-й месяц (23 сентября – 22 октября) 32 325 27 342 15% 8-й месяц (23 октября – 21 ноября) 31 738 29 531 7% 9-й месяц (22 ноября – 21 декабря) 30 958 30 102 3 10-й месяц (22 декабря – 20 января) 28 362 29 586 -4% 11-й месяц (21 января – 19 февраля) 26 364 30 799 -14% 12-й месяц (20 февраля – 20 марта) 6 803 29 631 -77% Всего 307 863 359 217 -14%

В минувшем иранском году наибольшее количество рейсов было выполнено через аэропорт Мехрабад в Тегеране – примерно 96,8 тысячи, через аэропорт Мешхеда – 56,6 тысячи, через аэропорт Шираза – 20,5 тысячи рейсов.



В прошлом году рейсы организовали 32 иранские и 37 иностранных авиакомпаний. Полеты выполнялись на 255 самолетах, принадлежащих Ирану, и 446 самолетах иностранных компаний.



Отметим, что в Иране функционируют 57 гражданских аэропортов, 14 из которых являются международными. Ежегодно через аэропорты Ирана в среднем перевозится 30 миллионов пассажиров.



Согласно анализу Trend, за последний год с лишним произошедшие в стране две войны, сохраняющиеся социально-экономические проблемы и ряд других факторов привели к серьезному спаду в воздушном транспорте Ирана. В качестве основной проблемы, препятствующей развитию воздушного транспорта в стране, называются санкции, введенные против Ирана. Так, Иран вынужден приобретать для пассажирских перевозок самолеты преимущественно старшего возраста. Хотя сообщается, что в Иране предпринимаются более успешные шаги по ремонту самолетов, и в стране существуют определенные вызовы в сфере производства пассажирских лайнеров, до сих пор фактически не зафиксировано ни одного случая выполнения полетов на пассажирском самолете, произведенном в Иране.