В аэропортах Ирана сократилось количество рейсов

БАКУ /Trend/ - В минувшем иранском году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) количество пассажирских самолетов, выполнявших рейсы через аэропорты Ирана, сократилось на 14% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).
Данная информация нашла отражение в статистике компании "Аэропорты Ирана".
"В минувшем иранском году количество рейсов, организованных через аэропорты Ирана, составило примерно 308 тысяч", – отмечается в статистике.
В статистике также указано, что за аналогичный период предыдущего года число пассажирских самолетов, выполнявших рейсы через аэропорты Ирана, составляло 359 тысяч.
|
Месяц
|Прошлый иранский год (21 марта 2025 – 20 марта 2026)
|Предыдущий иранский год (20 марта 2024 – 20 марта 2025)
|Изменение в %
|1-й месяц (21 марта – 20 апреля)
|
32 152
|
25 253
|
27,3%
|2-й месяц (21 апреля – 22 мая)
|
30 938
|
30 505
|
1,4%
|3-й месяц (23 мая – 21 июня)
|
22 219
|
30 562
|
-27%
|4-й месяц (22 июня – 22 июля)
|
9 610
|
30 234
|
-68%
|5-й месяц (23 июля – 22 августа)
|
25 808
|
29 966
|
-14%
|6-й месяц (23 августа – 22 сентября)
|
31 586
|
30 936
|
3%
|7-й месяц (23 сентября – 22 октября)
|
32 325
|
27 342
|
15%
|8-й месяц (23 октября – 21 ноября)
|
31 738
|
29 531
|
7%
|9-й месяц (22 ноября – 21 декабря)
|
30 958
|
30 102
|
3
|10-й месяц (22 декабря – 20 января)
|
28 362
|
29 586
|
-4%
|11-й месяц (21 января – 19 февраля)
|
26 364
|
30 799
|
-14%
|12-й месяц (20 февраля – 20 марта)
|
6 803
|
29 631
|
-77%
|Всего
|
307 863
|
359 217
|
-14%
В минувшем иранском году наибольшее количество рейсов было
выполнено через аэропорт Мехрабад в Тегеране – примерно 96,8
тысячи, через аэропорт Мешхеда – 56,6 тысячи, через аэропорт Шираза
– 20,5 тысячи рейсов.
В прошлом году рейсы организовали 32 иранские и 37 иностранных авиакомпаний. Полеты выполнялись на 255 самолетах, принадлежащих Ирану, и 446 самолетах иностранных компаний.
Отметим, что в Иране функционируют 57 гражданских аэропортов, 14 из которых являются международными. Ежегодно через аэропорты Ирана в среднем перевозится 30 миллионов пассажиров.
Согласно анализу Trend, за последний год с лишним произошедшие в стране две войны, сохраняющиеся социально-экономические проблемы и ряд других факторов привели к серьезному спаду в воздушном транспорте Ирана. В качестве основной проблемы, препятствующей развитию воздушного транспорта в стране, называются санкции, введенные против Ирана. Так, Иран вынужден приобретать для пассажирских перевозок самолеты преимущественно старшего возраста. Хотя сообщается, что в Иране предпринимаются более успешные шаги по ремонту самолетов, и в стране существуют определенные вызовы в сфере производства пассажирских лайнеров, до сих пор фактически не зафиксировано ни одного случая выполнения полетов на пассажирском самолете, произведенном в Иране.