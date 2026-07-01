Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 июля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 1 июля.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9394 маната, 1 турецкая лира — 0,0364 маната, 100 российских рублей — 2,1697 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
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|AUD
|1,1716
|BYN
|0,6095
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1095
|CZK
|0,0799
|CNY
|0,2502
|DKK
|0,2595
|GEL
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|HKD
|0,2167
|INR
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|GBP
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|SEK
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|CHF
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|ILS
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|CAD
|1,196
|KWD
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|KZT
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|QAR
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|KGS
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|MDL
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|NOK
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