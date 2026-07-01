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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 июля

Экономика Новость 1 июля 2026 09:37 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 июля
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 1 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9394 маната, 1 турецкая лира — 0,0364 маната, 100 российских рублей — 2,1697 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9394
AUD 1,1716
BYN 0,6095
AED 0,4628
KRW 0,1095
CZK 0,0799
CNY 0,2502
DKK 0,2595
GEL 0,6438
HKD 0,2167
INR 0,018
GBP 2,2511
SEK 0,1749
CHF 2,1012
ILS 0,5708
CAD 1,196
KWD 5,4862
KZT 0,3555
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5443
MDL 0,0964
NOK 0,1713
UZS 0,0142
PKR 0,6111
PLN 0,4509
RON 0,3701
RUB 2,1697
RSD 0,0165
SGD 1,3117
SAR 0,4525
xdr 2,3054
TRY 0,0364
TMT 0,4857
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