На судебном заседании по инциденту в лицее "Идрак" зачитан обвинительный акт

БАКУ /Trend/ - На судебном заседании по уголовному делу подростка, обвиняемого в том, что он ранил из огнестрельного оружия учителя в лицее «Идрак», зачитан обвинительный акт, сообщает корреспондент Trend.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям адвокат обвиняемого Рашад Мирмехдизаде ходатайствовал о том, чтобы ему разрешили сесть рядом со своим подзащитным. Ходатайство было удовлетворено.

Второе ходатайство адвоката касалось проведения процесса в закрытом режиме. Суд данное ходатайство не удовлетворил.

Затем прокурор зачитал обвинительный акт. Было отмечено, что учитель Шахла Камилова сделала ученику замечание. Подросток воспринял это замечание как проявление неуважения к себе. После этого он перенес в свою комнату охотничье ружье и магазин с патронами, принадлежавшие его отцу Самиру Ширинову. Подросток спрятал оружие в сумке. Поскольку охранник не проверил сумку, подростку удалось беспрепятственно пронести ружье в лицей. Затем он привел огнестрельное оружие в готовность, вошел в кабинет, где находилась учитель Шахла Камилова, произвел выстрел и покинул место происшествия.

Выражая отношение к обвинению, подсудимый признал себя частично виновным.

Следующее заседание суда назначено на 24 июля.

Отметим, что инцидент произошел 6 февраля 2026 года в частном лицее «Идрак», расположенном в Бинагадинском районе Баку. Подозреваемый в совершении преступления ученик был задержан. Ему предъявлено окончательное обвинение по статьям 29, 120.2.2 (покушение на убийство из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.