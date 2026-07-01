Президент Европейской комиссии объявила о новой программе по укреплению мира на Южном Кавказе на 20 млн евро

БАКУ/ Trend/ - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запуске новой программы содействия миру на Южном Кавказе объемом 20 миллионов евро.

Об этом она сказала в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Вторым пунктом моего выступления значится объявление о новой программе по укреплению мира с бюджетом в 20 млн евро. Вместе мы хотим помочь миру укорениться в регионе, сделать преимущества мира заметными и ощутимыми в повседневной жизни людей, проживающих в приграничных регионах. Мы будем инвестировать в улучшение системы здравоохранения, например, за счет закупки машин скорой помощи. Мы сосредоточимся на обеспечении безопасности посредством разминирования. Мы будем инвестировать в укрепление местных сообществ через развитие сельского хозяйства, управление водными ресурсами, высокоточную обработку земельных угодий, а также, конечно же, поддержку малых и средних предприятий», — сказала она.