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Кампания Yelo Bank «Добро пожаловать в бизнес» продлена!

Экономика Новость 1 июля 2026 09:42 (UTC +04:00)
Кампания Yelo Bank «Добро пожаловать в бизнес» продлена!

Кампания «Добро пожаловать в бизнес», запущенная Yelo Bank с целью поддержки развития предпринимательства в стране и вызвавшая большой интерес, продлена до 30 сентября 2026 года. Эта новость станет настоящей летней возможностью для микро-, малых и средних предпринимателей, которые не хотят делать паузу в работе и стремятся сэкономить на ежедневных банковских расходах!

В рамках кампании индивидуальные предприниматели и юридические лица, впервые открывающие онлайн-бизнес-счет, в течение 3 месяцев с даты открытия счета (при общем обороте до 100 000 AZN) могут совершать следующие банковские операции совершенно бесплатно — с 0% комиссией:

✔️ Внутренние переводы в национальной валюте (как обычные, так и срочные);

✔️ Наличный расчет (снятие средств) в национальной валюте;

✔️ Переводы в рамках зарплатного проекта (за исключением «All ATMs»).

Кроме того, все предприниматели, воспользовавшиеся этой возможностью, получат в подарок годовую бизнес-карту. Бизнес-клиенты банка также могут бесплатно воспользоваться такими услугами, как онлайн-открытие счета, заказ зарплатных карт и подключение к услуге Mobile POS, которая превращает смартфон в POS-терминал.

Цель банка — быть надежным и инновационным партнером для предпринимателей не только на первых порах, но и на каждом этапе развития их бизнеса. Индивидуальные предприниматели, желающие присоединиться к кампании, могут открыть свой первый онлайн-бизнес-счет через приложение Yelo Business App, а юридические лица — через платформу Yelo Интернет-Банкинг, воспользовавшись этим уникальным предложением.

Дополнительная информация: Yelo Интернет-Банкинг — https://ylb.az/i-bnk; Yelo Business App —http://ylb.az/yelobiznes.

Ищете онлайн-бизнес-кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

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