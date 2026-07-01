В UNEC торжественно отметили День выпускника: 6091 студент стали выпускниками (ФОТО)

В UNEC торжественно отметили День выпускника.

В День выпускника, состоявшегося в Baku Crystal Hall, приняли участие руководство университета, профессорско-преподавательский состав, выпускники и их родители, а также государственные официальные лица, депутаты и представители общественности.

На официальном открытии мероприятия почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, а также был озвучен государственный гимн. Затем под звуки гимна UNEC на сцену были приглашены члены Ученого совета.

Выступая с приветственной речью, ректор UNEC профессор Адалат Мурадов поздравил выпускников, их родителей и преподавателей, отметив, что День выпускника не конец университетской жизни, а начало нового жизненного этапа. Ректор объявил, что UNEC окончил 6091 студент. Он отметил, что университет привил своим выпускникам не только профессиональные знания, но и чувство ответственности, честность, патриотизм и высокие моральные ценности.

Обращаясь к выпускникам, ректор сказал: «Никогда не измеряйте свой успех исключительно размером зарплаты. Зарплаты растут и падают. Компании меняются, а должности приходят и уходят. Но честность, совесть, доверие и человеческие ценности остаются с вами на всю жизнь». Он отметил, что даже в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта эти ценности останутся неизменными.

В завершение своего выступления Адалат Мурадов напомнил слова президента Ильхама Алиева о том, что «будущее Азербайджана в руках молодежи», назвав это свидетельством высочайшей оценки молодежи, оказанного ей доверия и возлагаемых на нее больших надежд. Он выразил уверенность в выпускниках и призвал их всегда высоко нести имя UNEC.

Выступая на Дне выпускника, почетный гость мероприятия заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов поздравил выпускников и подчеркнул, насколько важно для них в будущей жизни, наряду с профессиональными знаниями, придерживаться высоких моральных ценностей. Он отметил, что истинный героизм заключается в добросовестном выполнении человеком своего профессионального долга и принесении пользы Родине и обществу. Рафаэль Гусейнов призвал молодежь стать трудолюбивыми, ответственными и достойными гражданами Азербайджана, пожелав им успехов в будущей жизни.

В День выпускника 20 выпускников программы Внутриуниверситетских двойных дипломов, а также 11 выпускников, успешно завершивших программу двойного диплома UNEC и Университета Монпелье Франции получили дипломы.

Затем выступила Тюркан Байрамова, выпускница Международной школы экономики (ISE), окончившая уровень бакалавра в UNEC с самым высоким средним баллом (99,5) она выразила благодарность родителям, преподавателям и сокурсникам за поддержку, которую они оказывали ей на протяжении всего времени обучения.

После церемонии присяги выпускников флаг UNEC был вручен студенту, окончившему третий курс с самым высоким средним баллом.

После традиционной и захватывающей церемонии подбрасывания головных уборов («папагатма») праздник продолжился музыкальными выступлениями известных певцов и диджеев, подарив выпускникам радостные и незабываемые мгновения.