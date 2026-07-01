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Обсуждено сотрудничество в сфере юстиции между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

Политика Новость 1 июля 2026 18:24 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество в сфере юстиции между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Министр юстиции Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром юстиции Турецкой Республики Акыном Гюрлеком.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции Азербайджана.

Было отмечено, что, приветствуя гостя, министр Фарид Ахмедов подчеркнул успешное развитие братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, а также отметил важность сотрудничества между нашими странами, основанного на взаимном доверии и поддержке.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере юстиции между Азербайджаном и Турцией. Было отмечено, что взаимные визиты, подписанные документы и механизмы совместной деятельности, реализованные между министерствами в последние годы, внесли важный вклад в дальнейшее укрепление связей.

Была подчеркнута важность расширения сотрудничества в сферах правовой помощи, пенитенциарной и пробационной систем, внедрения цифровых решений, обмена опытом и подготовки кадров.

На встрече также было отмечено, что совместные проекты и механизмы многостороннего сотрудничества, реализуемые в рамках Организации тюркских государств, вносят вклад в усиление интеграции в правовой сфере.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Обсуждено сотрудничество в сфере юстиции между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере юстиции между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере юстиции между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере юстиции между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере юстиции между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере юстиции между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

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