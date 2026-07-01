Азербайджан вошёл в руководство Бюро комитета UNECE по ГЧП и инновациям

БАКУ /Trend/ - В рамках 19-й сессии Комитета по инновациям, конкурентоспособности и государственно-частному партнёрству (CICPPP) Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), проходящей в Женеве, Азербайджан получил право представительства в руководстве Бюро комитета на 2026–2028 годы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики Азербайджана, представитель ведомства Тюркан Вусат избрана заместителем председателя Бюро комитета.

Отмечается, что участие в руководстве Бюро создаёт возможности для вовлечения Азербайджана в процесс разработки международных стандартов в сфере государственно-частного партнёрства. Это также будет способствовать расширению сотрудничества с международными экспертными сетями, внедрению передовых методологий и успешных практик в стране, а также совершенствованию национальной институциональной и правовой базы ГЧП в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, подчеркивается, что это открывает дополнительные возможности для продвижения деятельности Азербайджана в сфере государственно-частного партнёрства на международных площадках, что может стимулировать реализацию новых проектов с участием иностранных инвесторов и партнёров по развитию.

Отмечается, что Европейская экономическая комиссия ООН является одной из авторитетных региональных структур, играющих важную роль в формировании международных стандартов и рекомендаций в сферах экономики, торговли, транспорта, энергетики, экологии, инноваций и государственно-частного партнёрства.

Комитет по инновациям, конкурентоспособности и государственно-частному партнёрству действует в рамках подпрограммы UNECE по экономическому сотрудничеству и интеграции и способствует развитию международного взаимодействия в сферах ГЧП, инновационной политики, конкурентоспособности и устойчивого экономического развития. Орган является одной из ключевых платформ, координирующих разработку международных стандартов, модельных законов и методологических документов в области государственно-частного партнёрства.