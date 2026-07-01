Баку примет Региональную конференцию по инвестициям в транспортную связность — президент Европейской комиссии

БАКУ/ Trend/ - Мы также будем работать над организацией Региональной конференции по инвестициям в транспортную связность, предпочтительно прямо здесь, в Баку.

Об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Немногие страны имеют столь же выгодное положение, как Ваша, для стимулирования регионального сотрудничества и стабильности. Азербайджан умело сочетает свое стратегическое географическое положение с растущим экономическим, политическим и региональным влиянием. Именно поэтому мы предлагаем запустить Партнерство по транспортной связности между ЕС и Азербайджаном. Это будет осуществляться параллельно с Диалогом высокого уровня по вопросам транспортной связности, который охватывает транспорт, энергетику и цифровую связь. Мы также будем работать над организацией Региональной конференции по инвестициям в транспортную связность, предпочтительно прямо здесь, в Баку. Тем самым мы объединим Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию", - заявила глава Еврокомиссии.