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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Делси Родригес

Политика Новость 30 июня 2026 17:58 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Делси Родригес
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Исполняющей обязанности Президента Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения в Венесуэле.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Венесуэлы, желаю выздоровления раненым и пострадавшим".

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