Обнародован объем инвестиций, вложенных в Агдамский промышленный парк

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день предприниматели инвестировали в Агдамский промышленный парк 171,68 млн манатов.

Об этом сообщили в Агентстве по развитию экономических зон Азербайджана.

Было отмечено, что предприятиями, действующими во втором по величине промышленном парке страны, реализовано продукции на сумму 1,86 миллиарда манатов. Из этого объема на долю экспорта приходится 82,33 миллиона манатов.

В парке, находящемся под управлением Агентства по развитию экономических зон, создано более 1000 постоянных рабочих мест.

Статус резидента в промышленном парке предоставлен 31 субъекту предпринимательства, а еще 4 предпринимателя получили статус нерезидента.