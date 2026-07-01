Президент Ильхам Алиев: В настоящее время отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном находятся в очень активной фазе (Полный текст заявления главы государства)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном находятся в очень активной фазе.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы, сообщает специальный корреспондент Trend.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемая госпожа президент, уважаемые гости, дамы и господа,

Прежде всего, госпожа президент, добро пожаловать в Азербайджан. Я очень рад вновь видеть Вас.

В прошлом году мы встречались дважды - на полях саммитов Европейского политического сообщества в мае и октябре - и провели широкие дискуссии по нашей двусторонней повестке, а также многим другим вопросам.

Кстати, в настоящее время отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном находятся в очень активной фазе. В этом году мы принимали президента Европейского совета господина Кошту в марте, затем в мае принимали главу европейской дипломатии госпожу Каллас, а сегодня - президента Европейской комиссии.

Я бы сказал, что это беспрецедентная динамика в наших отношениях, которая отражает взаимное стремление обеих сторон активизировать сотрудничество и укрепить партнерство. Мы высоко ценим отношения с Европейской комиссией, и сегодня с госпожой президентом и делегациями подробно обсудили весьма насыщенную повестку дня.

Европейский Союз является главным торговым партнером Азербайджана. Более 40 процентов нашего товарооборота приходится на государства-члены ЕС, а для Европейского Союза Азербайджан является главным торговым партнером на Южном Кавказе. Почти 70 процентов торговли на Южном Кавказе приходится на торговлю с Азербайджаном.

Разумеется, мы подробно обсудили наше сотрудничество в энергетической сфере. С этой точки зрения визит госпожи президента в Азербайджан четыре года назад также имел очень важное значение.

Мы подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, и с того времени экспорт природного газа из Азербайджана в государства - члены Европейского Союза увеличился почти на 65 процентов. Сегодня половина нашего газового экспорта направляется в государства - члены Европейского Союза, и в общей сложности 10 государств - членов ЕС получают азербайджанский газ, при этом существует потенциал для расширения этой географии.

Энергетическая безопасность для каждой страны сегодня является очень важным фактором национальной безопасности, и Азербайджан вложил много политических усилий, дипломатической активности, а также финансовых инвестиций в создание инфраструктуры для транспортировки нашей нефти и газа. Южный газовый коридор — яркий пример нашей совместной деятельности. Интегрированная система трубопроводов протяженностью 3500 километров сегодня представляет собой основную артерию транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу.

Вопросы транспортной связности, безусловно, стали одной из важных тем наших обсуждений. Азербайджан является активным участником и во многих случаях инициатором региональных транспортных проектов. Транспортные коридоры Восток - Запад и Север - Юг проходят через территорию Азербайджана, а наличие хороших отношений с соседями и соседями наших соседей позволило нам сформировать весьма широкий формат сотрудничества, отвечающий интересам всех участников.

Сегодня объем грузоперевозок через Азербайджан во всех направлениях растет. Мы инвестировали значительные средства в транспортную инфраструктуру в Азербайджане и в соседних странах и продолжаем это делать. С учетом новой геополитической ситуации мы видим необходимость в расширении мощностей наших торговых морских портов и железнодорожной инфраструктуры. Мы реализуем все это в соответствии с графиком и за счет собственных финансовых ресурсов.

Относительно новым направлением в наших отношениях с Европейской комиссией является сфера возобновляемых источников энергии. Мы также подробно обсудили этот вопрос с госпожой президентом, включая потенциал Азербайджана в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики, а также уже существующие линии электропередачи и те, которые еще предстоит построить. С этой точки зрения мы также можем стать стратегическими партнерами.

Я проинформировал госпожу президента о том, что контракты, уже подписанные с иностранными и местными компаниями, позволят нам получить восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии в ближайшие пять-шесть лет. Это только то, что было подписано, что является своего рода контрактным обязательством. Но, безусловно, это не предел.

И, конечно, мы подробно обсудили вопросы региональной безопасности, особенно процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, который успешно продвигается. В августе прошлого года в Вашингтоне, в Белом доме, в присутствии Президента Трампа Армения и Азербайджан подписали Совместную декларацию. Президент Трамп также подписал ее в качестве свидетеля, кроме того, Армения и Азербайджан парафировали текст мирного соглашения. Таким образом, де-факто мир достигнут, и мы видим его преимущества.

Мы предприняли множество односторонних шагов, чтобы продемонстрировать, что мир существует не только на бумаге, его можно ощутить в повседневной жизни. Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению. Эти ограничения были введены в связи с оккупацией Арменией наших международно признанных территорий. Мы также начали поставлять Армении критически важное топливо, в частности бензин и дизельное топливо. В нынешней геополитической ситуации это имеет еще большее значение, чем когда-либо прежде.

Таким образом, мы демонстрируем, что для нас мир – это то, что уже можно ощутить, почувствовать, и мы учимся жить в условиях мира. Мы жили в условиях оккупации 30 лет и восстановили свой суверенитет и территориальную целостность собственными силами - как военным путем, так и политическими средствами. И мы предложили Армении мир. Так что теперь мир - это реальность, но мы должны усердно работать, чтобы его укрепить, сделать его долговременным, сделать его вечным, и, конечно же, мы высоко ценим поддержку Европейской комиссии.

Госпожа президент также проинформировала меня о том, что Европейская комиссия может и хочет оказать весьма существенную помощь. И мы ценим любую помощь и любое содействие в этом направлении. Я считаю, что это усилит динамику в регионе, что позволит Южному Кавказу стать пространством, свободным от каких-либо территориальных претензий и конфликтов, пространством партнерства, сотрудничества и мира.

Еще раз, госпожа президент, добро пожаловать в Азербайджан. Желаем Вам приятного пребывания.