ЕК инвестирует до 200 миллионов евро в проекты по всему Южному Кавказу — президент Европейской комиссии

БАКУ/ Trend/ - В рамках существующей инвестиционной программы Global Gateway мы выделим до 200 млн евро в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе.

Об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Мы хотим укреплять мир посредством развития транспортной связности. В рамках существующей инвестиционной программы Global Gateway мы выделим до 200 млн евро в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе. Это может привлечь до 2 млрд евро государственных и частных инвестиций. Среди проектов могут быть, например, железнодорожное сообщение через Нахчыван и развитие Бакинского порта", - сказала она.