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ЕК инвестирует до 200 миллионов евро в проекты по всему Южному Кавказу — президент Европейской комиссии

Экономика Новость 1 июля 2026 19:48 (UTC +04:00)
ЕК инвестирует до 200 миллионов евро в проекты по всему Южному Кавказу — президент Европейской комиссии
Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ/ Trend/ - В рамках существующей инвестиционной программы Global Gateway мы выделим до 200 млн евро в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе.

Об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Мы хотим укреплять мир посредством развития транспортной связности. В рамках существующей инвестиционной программы Global Gateway мы выделим до 200 млн евро в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе. Это может привлечь до 2 млрд евро государственных и частных инвестиций. Среди проектов могут быть, например, железнодорожное сообщение через Нахчыван и развитие Бакинского порта", - сказала она.

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