Асаф Гаджиев поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, сообщает Trend.

"Уважаемая Мехрибан ханым,

Сердечно поздравляю Вас с великой победой в деле установления мира. Подписав декларацию о мире, Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев вписал еще одну яркую страницу в историю независимого Азербайджана.

В корне этой победы лежат глубокий интеллект, продуманная политика, дальновидность, тонкая дипломатия и любовь к Азербайджану. Еще в 2003 году, когда господин Ильхам Алиев был избран Президентом Азербайджана, он заявил, что ни одна пядь азербайджанской земли не может быть предметом обсуждения. Годы показали, что наш Президент всегда остается верным данному слову и воспринимается в мире как прагматичный лидер.

Мир между Азербайджаном и Арменией – это мир не только для двух стран, этот мир принесет развитие обширному региону, в котором мы живем. Хотя Азербайджан – небольшое государство на политической карте мира, в результате проводимой успешной политики наша страна занимает особое место на ней. В проведении этой политики большую роль, безусловно, играете и Вы. Вам принадлежат исключительные заслуги в продвижении духовных и культурных ценностей Азербайджана в мире, и Вы успешно продолжаете свою деятельность и сегодня. Ваша деятельность свидетельствует о глубоком интеллекте, высокой культуре и тонкости чувств, присущих азербайджанской женщине.

Еще раз сердечно поздравляю Вас с этой великой победой, желаю новых успехов в деятельности, здоровья и семейного счастья", - говорится в письме.