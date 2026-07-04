АБР о развитии углеродного рынка в Грузии

БАКУ/Trend/ - В Грузии продолжается подготовка к запуску углеродного рынка.

Об этом говорится в отчете "Анализ влияния и возможностей внедрения углеродного ценообразования в транспортном секторе стран ЦАРЭС" Азиатского банка развития (АБР).

Отмечается, что углеродный рынок Грузии находится на ранней стадии развития: "На национальном уровне в стране пока не введены ни налог на выбросы углерода, ни система торговли квотами на выбросы (ETS). Власти Грузии сосредоточили усилия на создании базовой инфраструктуры для будущего углеродного рынка, включая национальную систему мониторинга, отчетности и верификации (MRV) выбросов парниковых газов, а также развитие сотрудничества в рамках международных механизмов торговли углеродными единицами".

Подчеркивается, что в сентябре 2024 года правительство Грузии утвердило поправки к Закону об охране окружающей среды, предусматривающие внедрение системы MRV для выбросов парниковых газов.

"Согласно новым требованиям, с 1 января 2026 года отдельные промышленные предприятия и авиационные компании обязаны получать разрешение на выбросы парниковых газов. Для этого им необходимо подготовить план мониторинга выбросов и регулярно представлять отчетность уполномоченному органу. В стране создается национальная инфраструктура учета выбросов, в рамках которой крупнейшие эмитенты будут осуществлять мониторинг и верификацию своих выбросов. Это является необходимым условием для запуска рыночных механизмов и точного отслеживания прогресса. В период с 2024 по 2026 год в Грузии будет сформирована нормативно-правовая база для функционирования углеродного рынка и участия страны в международной торговле выбросами", - говорится в информации банка.

В АБР также отмечают, что нормативная и стратегическая база Грузии постепенно приводится в соответствие с политикой Европейского союза в рамках Соглашения об ассоциации: "Вместе с тем, по оценке Европейской комиссии за 2023 год, несмотря на принятие климатической стратегии и плана действий до 2030 года, уровень гармонизации законодательства в климатической сфере пока остается на начальном этапе".

Кроме того, в документе подчеркивается, что в Грузии пока отсутствует национальный углеродный рынок и не действуют отраслевые системы торговли квотами на выбросы: "Создание собственной системы ETS рассматривается как долгосрочная задача".

По данным АБР, в своем обновленном национально определяемом вкладе (NDC) 2021 года Грузия заявила о намерении участвовать в международных и добровольных углеродных рынках, в том числе в рамках статьи 6 Парижского соглашения: "В этой связи страна делает акцент на развитии трансграничных механизмов торговли углеродными единицами, а не на создании изолированного внутреннего рынка".

Отмечается также, что Грузия уже заключила первые двусторонние соглашения в рамках статьи 6 Парижского соглашения со Швейцарией и Японией.