В рамках Программы «Великое возвращение» стартует проект по опросу бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Институт развития и дипломатии Университета АДА в рамках сотрудничества с Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики приступил к реализации проекта по опросу среди бывших вынужденных переселенцев в соответствии с "I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Об этом сообщили в пресс-службе Университета АДА.

Согласно информации, основная цель проекта заключается в формировании обширной базы данных о социально-экономическом и демографическом положении бывших вынужденных переселенцев, а также в содействии обеспечению надежной информацией процессов планирования и принятия решений по мероприятиям, реализуемым в рамках Программы «Великого возвращения». Также в рамках опроса предусмотрена оценка уровня занятости бывших вынужденных переселенцев, их профессиональных навыков, уровня образования, цифровой грамотности и возможностей доступа к электронным услугам.

В рамках реализации проекта 30 июня - 2 июля для интервьюеров была организована специальная программа обучения. Во время тренингов участникам были представлены теоретические и практические знания о целях проекта, методологии опроса, техниках проведения интервью, этических принципах, а также механизмах контроля качества данных. Основная цель обучения — обеспечить профессиональную подготовку интервьюеров к проведению полевых работ.

После завершения этапа обучения в различных регионах страны будут проведены опросы среди бывших вынужденных переселенцев и собран большой объем данных. Ожидается, что эти данные сыграют роль важной аналитической базы для разработки будущих решений и программ в рамках Программы «Великого возвращения».