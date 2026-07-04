Оптовый товарооборот Узбекистана вырос на 15,4% в январе-мае

БАКУ/ Trend/ - Объем оптового товарооборота Узбекистана по итогам первых пяти месяцев 2026 года достиг 209,4 трлн сумов (17,5 млрд долларов США), что на 15,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном Национальным комитетом по статистике Узбекистана.

По состоянию на 1 июня в сфере оптовой торговли осуществляли деятельность 55 216 предприятий, в том числе 452 крупных компании и 54 764 субъекта малого бизнеса и микрофирмы.

На долю крупных предприятий пришлось 68,2 трлн сумов (около 5,7 млрд долларов) товарооборота, что на 28,2% больше в годовом выражении. Малый бизнес обеспечил товарооборот в размере 141,2 трлн сумов (примерно 11,8 млрд долларов), увеличив показатель на 10,1% по сравнению с прошлым годом. При этом малый бизнес сохранил доминирующую долю на рынке оптовой торговли — 67,4%.

Наиболее высокие темпы роста оптовой торговли были зафиксированы в Навоийской и Ферганской областях — по 19,7%, за ними следуют Кашкадарьинская область — 18,6% и город Ташкент — 18,4%. Самые низкие темпы роста отмечены в Джизакской и Наманганской областях — по 6,6%.