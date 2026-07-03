  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Azercell способствует развитию цифровых навыков людей старшего поколения (ФОТО)

Общество Новость 3 июля 2026 15:11 (UTC +04:00)
Azercell способствует развитию цифровых навыков людей старшего поколения (ФОТО)
Фото: Azercell

Компания реализовала образовательную программу для Общественного объединения «Üçüncü Bahar»

ООО «Azercell Telecom» продолжает реализовывать инициативы в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности, направленные на поддержку различных групп общества. На этот раз компания организовала образовательную программу для членов и сотрудников Общественного объединения «Üçüncü Bahar».

Проект способствовал повышению социальной активности людей старшего поколения, расширению их возможностей для личностного развития и освоения современных знаний и навыков. Профессиональные тренеры Академии Azercell провели интерактивные занятия по эффективной коммуникации и цифровой безопасности. Особое внимание было уделено развитию практических навыков, позволяющих участникам увереннее пользоваться цифровыми технологиями и применять полученные знания в повседневной жизни и общественной деятельности.

Для сотрудников Общественного объединения «Üçüncü Bahar» также были организованы отдельные тренинги по эмоциональному интеллекту и деловому этикету, нацеленные на развитие профессиональных и коммуникативных навыков.

Отметим, что Общественное объединение «Üçüncü Bahar» — неправительственная организация, деятельность которой заключается в популяризации активного и здорового образа жизни среди людей старшего поколения, укреплении их социальной интеграции, а также создании возможностей для непрерывного обучения и личностного развития.

Azercell продолжит реализовывать проекты, направленные на развитие представителей различных возрастных и социальных групп, способствуя инклюзивному развитию общества.

Azercell способствует развитию цифровых навыков людей старшего поколения (ФОТО)
Azercell способствует развитию цифровых навыков людей старшего поколения (ФОТО)
Azercell способствует развитию цифровых навыков людей старшего поколения (ФОТО)
Azercell способствует развитию цифровых навыков людей старшего поколения (ФОТО)
Azercell способствует развитию цифровых навыков людей старшего поколения (ФОТО)
Azercell способствует развитию цифровых навыков людей старшего поколения (ФОТО)
Azercell способствует развитию цифровых навыков людей старшего поколения (ФОТО)
Azercell способствует развитию цифровых навыков людей старшего поколения (ФОТО)

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости