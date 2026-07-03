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Рашад Набиев провел обсуждения со спецпосланником генсека ООН (ФОТО)

Общество Новость 3 июля 2026 12:21 (UTC +04:00)
Рашад Набиев провел обсуждения со спецпосланником генсека ООН (ФОТО)
Фото: Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился со специальным посланником генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом.

Об этом сообщила пресс-служба министерства Азербайджана.

Отмечено, что в ходе встречи были обсуждены вопросы усиления безопасности дорожного движения, защиты пешеходов и других участников дорожного движения, а также расширения международного сотрудничества в этой сфере.

В то же время была предоставлена подробная информация о реформах и работе, проводимой в направлении обеспечения безопасности дорожного движения в Азербайджане.

Рашад Набиев провел обсуждения со спецпосланником генсека ООН (ФОТО)
Рашад Набиев провел обсуждения со спецпосланником генсека ООН (ФОТО)
Рашад Набиев провел обсуждения со спецпосланником генсека ООН (ФОТО)
Рашад Набиев провел обсуждения со спецпосланником генсека ООН (ФОТО)
Рашад Набиев провел обсуждения со спецпосланником генсека ООН (ФОТО)
Рашад Набиев провел обсуждения со спецпосланником генсека ООН (ФОТО)

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