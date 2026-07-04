Годовая инфляция в Грузии в июне достигла 5,8%

БАКУ/ Trend/ - В июне 2026 года годовая инфляция в Грузии составила 5,8%, тогда как по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).

Базовая инфляция в годовом исчислении достигла 3,5%, а без учета табачной продукции — 3,2%.

В месячном выражении наиболее существенный рост цен зафиксирован в гостиничном и ресторанном секторе (+2,1%), а также в сфере транспорта (+0,6%). Одновременно снизилась стоимость одежды и обуви (-2,3%), а также продуктов питания и безалкогольных напитков (-0,1%).

Среди продовольственных товаров сильнее всего за месяц подорожали фрукты и виноград (+3,3%), рыба и морепродукты (+1,5%), мясо (+0,5%) и хлеб (+0,1%). В то же время снизились цены на молочную продукцию и яйца (-1,5%), сахар и кондитерские изделия (-1,3%), овощи (-1,1%), а также кофе, чай и какао (-0,7%).

Основной вклад в годовую инфляцию внес рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, которые за год подорожали на 5,6%, обеспечив 1,92 процентного пункта общего показателя инфляции.

В годовом выражении наиболее значительно выросли цены на рыбу и морепродукты (+20,4%), транспорт (+16,5%), эксплуатацию личного транспорта (+24%), мясо и мясную продукцию (+9,8%), фрукты и виноград (+8,7%), а также хлеб и хлебобулочные изделия (+6,6%).

Кроме того, стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 7,2%. В частности, электроэнергия, водоснабжение и газ подорожали на 10,1%, текущий ремонт жилья — на 6,8%, а аренда жилья — на 5,4%.

В сфере здравоохранения цены выросли на 4,7%: медицинские товары и оборудование стали дороже на 7,5%, а амбулаторные медицинские услуги — на 3%.