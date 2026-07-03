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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 июля

Экономика Новость 3 июля 2026 09:14 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 июля
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9459 маната, 1 турецкая лира - 0,0363 маната, 100 российских рублей - 2,1915 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9459
AUD 1,1795
BYN 0,6095
AED 0,4628
KRW 0,1101
CZK 0,0804
CNY 0,2507
DKK 0,2603
GEL 0,6442
HKD 0,2168
INR 0,0178
GBP 2,2721
SEK 0,1762
CHF 2,1185
ILS 0,5676
CAD 1,2001
KWD 5,4781
KZT 0,3588
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5497
MDL 0,0963
NOK 0,1732
UZS 0,0142
PKR 0,6111
PLN 0,454
RON 0,3716
RUB 2,1915
RSD 0,0166
SGD 1,3166
SAR 0,4527
xdr 2,308
TRY 0,0363
TMT 0,4857
UAH 0,0379
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