Goldwind ускоряет строительство ветропарка "Руиси" в Грузии (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - Строительство ветроэнергетического проекта "Руиси" в Грузии активно продолжается. Компания Goldwind, глобальный стратегический партнер в сфере чистой энергетики, планирует поэтапное подключение к сети 33 ветровых турбин проекта.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил представитель компании.

В компании подчеркнули, что проект перешел в интенсивную фазу монтажа. Чтобы обеспечить стабильный и эффективный прогресс, подключение к сети будет выполняться поэтапно.

Goldwind применяет систему обратного планирования с жесткими недельными и месячными контрольными точками. Монтаж турбин, электромонтажные работы и пусконаладка выполняются параллельно. Для ускорения реализации проекта на площадке одновременно работают две монтажные бригады, задействованные в установке турбин и блочных трансформаторов.

В компании сообщили, что поставка оборудования осуществляется партиями, при этом заранее прорабатывается логистика негабаритных компонентов, что позволяет обеспечить непрерывность строительных работ. Подготовка к подключению к сети уже ведется: завершены технические совместные испытания для интеграции с энергосистемой Грузии, а также проверка планов подключения и тестовых процедур, направленных на успешное включение объекта в сеть с первой попытки.

Для проекта Goldwind разработала индивидуальную версию турбины GWH171-6.25MW, адаптированную специально под ветровые ресурсы и рельеф региона Гори на основе углубленного анализа на месте. Модель соответствует требованиям грузинской энергосистемы и получила типовую сертификацию по стандартам IEC61400, а также специальные сертификаты безопасности для конкретной площадки, включая оценку нагрузок для конкретного объекта и сертификат компонентов башни.

"Эти сертификаты полностью подтверждают, что турбины могут безопасно и стабильно работать на площадке ветропарка "Руиси" в течение 20 лет", — заявили в компании.

Goldwind также завершила детальные обследования транспортных маршрутов от порта до площадки проекта, подтвердив возможность доставки крупногабаритных компонентов к каждой из 33 турбин до начала установки.

В части долгосрочной эксплуатации Goldwind подтвердила, что выполнит 15-летние обязательства по обслуживанию и эксплуатации за счет сочетания дистанционного мониторинга и региональной команды, базирующейся в Гори. Система SCADA будет обеспечивать непрерывный мониторинг состояния турбин, а команда в Гори будет отвечать за диспетчеризацию и реагирование на месте. Компания также создаёт локальную систему складирования запасных частей для быстрого устранения неисправностей и обеспечения стабильной долгосрочной работы.

В рамках тех же обязательств Goldwind планирует открыть в Грузии в этом году местный учебный центр по ветроэнергетическим технологиям. Центр будет предлагать практическое обучение по обслуживанию турбин, технике безопасности и электрической пусконаладке с целью передачи технологий и развития местных технических компетенций в секторе возобновляемой энергетики Грузии.

"Мы планируем создать местный учебный центр по ветроэнергетическим технологиям в этом году для практического обучения обслуживанию и эксплуатации турбин, технике безопасности и электрической пусконаладке. Это позволит обеспечить передачу технологий и развитие местных кадров, поддерживая устойчивый рост зелёной энергетики Грузии", — заявили в компании.

Ветропарк "Руиси", расположенный недалеко от города Гори в регионе Шида-Картли, является крупнейшим ветроэнергетическим проектом в истории Грузии. Общая установленная мощность составляет 206 МВт (33 турбины), и, как ожидается, после ввода в эксплуатацию он будет вырабатывать около 600 млн кВт·ч чистой электроэнергии в год — достаточно, чтобы обеспечить потребности более 200 000 домохозяйств и сократить выбросы углекислого газа более чем на 400 000 тонн ежегодно. Проект профинансирован Европейским банком реконструкции и развития на сумму 119 млн долларов, а Goldwind выиграла тендер в 2024 году на поставку 33 турбин и 15-летнее обслуживание и эксплуатацию.