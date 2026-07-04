Цена на азербайджанскую нефть повысилась на 1,6%

БАКУ/ Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,12 доллара США, или 1,6%, и составила 72,93 доллара за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,16 доллара, или 1,7%, и составила 70,48 доллара за баррель.Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,59 доллара, или 1,5%, и достигла 40,16 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,18 доллара, или 1,7%, и достигла 69,35 доллара за баррель", - говорится в информации.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Напомним, что по данным торгов на ICE Futures Europe, цены на нефть марки Brent в ходе малоликвидных торгов в пятницу колебались вблизи 72 долларов за баррель, оставаясь примерно на уровнях, которые наблюдались до начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля. Этому способствовало продолжающееся восстановление коммерческого судоходства через Ормузский пролив на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном.

В частности, экспорт нефти из Саудовской Аравии восстановился до 90% от довоенного уровня, что соответствует значительному росту поставок из Объединенных Арабских Эмиратов. В Ираке также появляются первые признаки восстановления морских поставок, тогда как значительные запасы иранской нефти продолжают накапливаться в море.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно после того, как посредники из Катара и Пакистана в среду провели отдельные встречи с американскими и иранскими официальными лицами в Дохе.