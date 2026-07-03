Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/– Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,65 доллара США, или на 0,9%, составив 71,81 доллара США за баррель.
Об этом сообщил Trend источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,66 доллара США, или на 0,9%, и составила 69,32 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,15 доллара США, или на 2,8%, составив 39,57 доллара США за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,62 доллара США, или на 0,9%, составив 68,17 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.