Турция намерена присоединиться к европейской платежной системе SEPA

БАКУ /Trend/ - Турция официально уведомила Европейский платежный совет (EPC) о своей заинтересованности в присоединении к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания экономического диалога высокого уровня между ЕС и Турцией.

Стороны отметили, что возможное участие Турции в системе позволит сделать трансграничные платежи быстрее, безопаснее и дешевле, а также будет способствовать развитию торговли и инвестиционного сотрудничества между Турцией и Евросоюзом.

Документ был принят в четверг в Стамбуле по итогам встречи, которую возглавили еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис и министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек.

В совместном заявлении подчеркивается, что в условиях усиливающейся геополитической фрагментации и сохраняющихся рисков для мировой экономики особую значимость приобретают надежные и взаимовыгодные партнерские отношения. Стороны также отметили, что Турция остается страной-кандидатом на вступление в ЕС и одним из ключевых партнеров Евросоюза.